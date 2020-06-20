إعلامية كويتية شهيرة عن ناشطة مصرية: عاشت شاذة وماتت كافرة

20 يونيو 2020 - 05:54 م

شنت الإعلامية الكويتية الشهيرة مي العيدان، هجوماً حاداً على الناشطة المصرية الراحلة? ?سارة حجازي?، التي انتحرت في كندا، والتي عرف عنها بأنها "مثلية جنسيًا".

ونشرت مي العيدان المثيرة للجدل، صورةً لـ"حجازي" وهي تحمل علم المثليين، وعلّقت عليها بالقول:"لـ سارة حجازي جهنم وبئس المصير. عاشت شاذه وماتت كافره".

وتسببت تدوينة الإعلامية الكويتية في جدل كبير بين متابعيه، ما بين مؤيد لكلامها وما بين مهاجم وناقد لها وهي كانت التعليقات الغالية، مطالبين إياها بعدم تحديد مصير أحد هو بين يدي الله.

وقبل يومين أقدمت الناشطة اليسارية سارة حجازي على الانتحار والتخلص من حياتها، بعد رحلة معاناة نفسية لعدم تقبل المجتمع لمثليتها الجنسية التي أدت إلى القبض عليها في مصر عام 2017 قبل الإفراج عنها.