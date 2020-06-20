  • السبت 20 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر05:06 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السيسي

الرئيس يحسم الجدل حول التدخل العسكري في ليبيا

ساويرس وابي احمد

ساويرس يرد على مشاركة شركته في بناء سد النهضة ويكشف ماحدث

كيتي هوبكنز

نص التغريدة التي دفعت «تويتر» لإلغاء حساب إعلامية بريطانية للأبد

9 مليارات ريال..بشرى سارة من الملك سلمان للموظفين

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا مفاجئًا برفع حظر التجوال

هاكر

هاكرز مصري يخترق مواقع إثيوبية ويترك هذه الرسالة

محمد صلاح

إنجاز جديد ينتظر "صلاح" أمام إيفرتون

الننى

مفاجأة.. "الننى" يستمر بصفوف بشكتاش "مجانًا"

تركي آل الشيخ

تغريدة مبكية من تركي آل الشيخ عن مرضه الخطير: هزمني

المتهمين

"اعملي باي للجمهور".. يصور زوجته وهي تمارس الرذيلة مع صديقه

المغامسي لأهالي ضحايا كورونا: موتاكم شهداء كعثمان بن عفان

المغامسي لأهالي ضحايا كورونا: موتاكم شهداء كعثمان بن عفان

فنانة شهيرة تتعرض لحادث مروع و16 ساعة في العمليات لإنقاذ حياتها

الصفحة الأخيرة

الحادث
الحادث

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

صاحبة أطول أظافر في العالم تتعرض لحادث مروع

#

مصرع إعلامية مصرية شهيرة في حادث مروع

#

فنانة شهيرة تكشف مفاجأة: رفضت هذا الدور في أم هارون

#

بطلة مسلسل "ونوس" تعلن اعتزال الفن نهائيا

حادث

سيارة

فنانة

نوف الناصر

في حادث مروع كادت أن تفقد حياتها بسببه، تعرضت الفنانة السعودية نوف الناصر إلى حادث مروري قبل أيام في الرياض، والذي نتج عنه كسر في ساعدها.

وأجرت الفنانة عملية جراحية لعلاج الكسر الذي تعرضت له، نتيجة الحادثة، وحالتها الصحية لا تزال مستقرة، بعد تكلل العملية بالنجاح.

وحسب صحف محلية سعودية، أوضح الطبيب المعالج للممثلة عضو الجمعية السعودية لجراحة العظام والمفاصل الدكتور فؤاد زيدان، في بيان صحفي، أن الممثلة تعرضت لحادثة سير شديدة وتم إسعافها ونقلها للمستشفى من قبل الهلال الأحمر السعودي.

وأضاف الطبيب المعالج، أنه بعد حضوره فوراً و معاينة المريضة تبين أن إصابتها بالساعد الأيمن خطيرة، ونُقلت إلى غرفة العمليات في الحال، وتم إجراء العملية الجراحية الإسعافية بأقصى سرعة لإعادة وصل اليد وترميمها فوراً، حتى لا نضطر إلى بترها وخسارة المريضة يدها، وبالفعل باشرنا العمل بترميم ووصل الأوعية الدموية وإعادة ضخ الدم، ونجح ذلك، وبدأت التروية بشكل ممتاز، بعد ذلك ترميم وخياطة الأعصاب بدقة، ثم ترميم وخياطة جميع العضلات والأوتار، وأخيرا إصلاح الجلد وخياطة الجروح.

وأكد الطبيب المعالج ، أن العملية استغرقت 16 ساعة متواصلة من الجهد والتركيز والدقة العالية، بدعم وتنسيق مع المدير الطبي رئيس قسم العظام بالمستشفى، مشيراً إلى أن المريضة منومة بالمستشفى لإتمام العلاج.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ماذا عندنا بعد فشل الحوار؟

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ارتداء الكمامة قد يمتد عامًا جديدًا
» السعودية: 3941 إصابة جديدة بكورونا
» تركيا: الحل السياسي هو الأفضل في ليبيا وهذا مصير "حفتر"
» قناة مفتوحة تذيع مباريات الدورى الإسبانى
» استهداف حافلة للجيش السوري على متنها 40 جنديًا
» صادم.. وفاة عروس قبل بدء حفل الزفاف بدقائق
» مقتل فنان شهير في حادث إطلاق نار
» صور مرعبة .. مسن تتساقط عليه ثعابين أثناء سيره بالشارع
» بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة
» تلد فجأة دون علمها بالحمل
» بعد تعرضه لوعكة صحية.. وسم #اللهم_اشفِ_خالد_عبدالرحمن يتصدر تويتر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:07 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية