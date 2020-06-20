هاكرز مصري يخترق مواقع إثيوبية ويترك هذه الرسالة

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سد النهضة

إثيوبيا

هاكرز

أعلن مجموعة من الهاكرز المصريين يحملون اسم "Cyber_Horus Group " عن اختراق عدد من المواقع الإثيوبية ردا علي تعنت الأخيرة في موقفها مع مصر بشأن قضية ملف إنشاء سد النهضة.

ووضع المخترقون رسالة علي تلك المواقع المخترقة تقول "إذا انخفض مستوى النهر، فليسرع جميع جنود الفرعون ويعودوا فقط بعد تحرير النيل، مما يعوق تدفقه وسريانه، والانخراط مع مصر في حرب قد يكلفك أكثر من حياة شعب إثيوبيا، ولتكن لعنة الفراعنة على كل من أراد مصر بسوء".

وشملت قائمة المواقع الإثيوبية الحكومية المستهدفة كلا من كلية جنوب الشرطة dpc .gov .et ، ومكتب التطور التعليمي في إثيوبيا gov .et snnrepdub ، إضافة الي وكالة الإحصاء المركزية في إثيوبيا snnprestrade.gov .et ، ومركز الإحصائيات الإثيوبية sictda.gov ، ومجلس الأمم الإثيوبية snnprsc.gov .et .


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