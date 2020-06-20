الرئيس يحسم الجدل حول التدخل العسكري في ليبيا

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السيسي

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تدخل عسكرى

حسم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجدل بشأن إمكانية التدخل العسكري المصري في ليبيا بسبب تهديد أمنها القومي، مؤكدًا أن أي تدخل مباشر من مصر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس، اليوم السبت، عناصر المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور القائد العام، ورئيس الأركان، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية.

وأضاف الرئيس "ما شهدته اليوم يعد فخرا واعتزازا لما وصلت إليه قواتنا المسلحة من نظم تسليح ومعدات قتالية تجعلها جاهزة لتنفيذ أي مهام تكلف بها، لمواجهة التهديدات التى تواجه الوطن بريا وبحريا وجويا".

وأوضح أن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا في ظل التحديات التي تهدد أمن بلاده القومي".

وأشار إلى أن "قوى خارجية تدعم جماعات إرهابية في ليبيا".

وتابع "يجب سحب كافة القوى الأجنبية في ليبيا".

وأكد أن "استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري".


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