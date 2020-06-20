بدرية أحمد ترد على منعها من دخول الكويت

20 يونيو 2020 - 03:51 م

ردت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، على المزاعم التي أُثيرت بشأن منعها من دخول دولة الكويت وذلك في أعقاب استقرارها بدولة الإمارات، موضحة أن ما يُثار بهذا الشأن ما هو إلا شائعات.

وقالت بدرية أحمد في تصريحات خلال برنامج ”Live atv “، الذي يقدمه الإعلامي الكويتي صالح الراشد عبر فضائية atv الكويت، إن أولادها هم السبب وراء عودتها للإقامة بالإمارات، مضيفة: ”رجعت لديرتي وعيالي لازم يكون ولاؤهم أولا وأخيرا لدولة الإمارات“.

وأردفت الفنانة الإماراتية قائلة: ”عيالي كبروا ولازم يرجعوا مع أهاليهم“، مبينة أنه لا يوجد أي شيء يمنعها من زيارة الكويت وأنها تعتبرها بلدها الثاني.

وعبّرت بدرية أحمد عن صدمتها إزاء ما تحدث به بعض الفنانين معها بأنها ممنوعة من دخول الكويت، متابعة: ”ليش ممنوعة من الكويت أنا طلعت بدون أي شي قضائي“.

وقطعت بدرية أحمد أي أحاديث بشأن حجابها الذي نزعته قبل فترة، مؤكدة أن الحجاب يمثل لها الطمأنينة والراحة، مشددة على أن هناك نية لارتدائه مجددا لكنها لا تعرف الوقت الذي ستتخذ فيه هذه الخطوة.