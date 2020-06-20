سر تأجيل عودة تدريبات "الموج الأزرق"

20 يونيو 2020 - 02:57 م

أبلغ الجهاز الإداري بنادي سموحة، لاعبيه بتأجيل بدء التدريبات الجماعية، التي كان مقررا لها اليوم السبت، بسبب إجراء المسحة الخاصة بفيروس كورونا الذي يهاجم العالم حاليًا، والمتسبب في إيقاف النشاط الرياضي.

ويتواصل الجهاز الفني لفريق الكرة، بقيادة حمادة صدقي، عبر جروب خاص عبر تطبيق واتس آب، لمتابعة أمور الفريق واللاعبين، والتدريبات.

وينتظر لاعبو سموحة الموعد الجديد، للعودة إلى التدريبات الجماعية داخل الملعب، بعد إجراء واتخاذ كل التدابير الخاصة والوقائية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة لجميع أفراد المنظومة الرياضية داخل الملعب.