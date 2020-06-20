  • السبت 20 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر03:05 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد صلاح

إنجاز جديد ينتظر "صلاح" أمام إيفرتون

الننى

مفاجأة.. "الننى" يستمر بصفوف بشكتاش "مجانًا"

تركي آل الشيخ

تغريدة مبكية من تركي آل الشيخ عن مرضه الخطير: هزمني

المتهمين

"اعملي باي للجمهور".. يصور زوجته وهي تمارس الرذيلة مع صديقه

المغامسي لأهالي ضحايا كورونا: موتاكم شهداء كعثمان بن عفان

المغامسي لأهالي ضحايا كورونا: موتاكم شهداء كعثمان بن عفان

نتنياهو

حلفاء نتنياهو بالشيوخ الأمريكي يعارضون خطة الضم

رجاء الجداوي

لماذا أصيب أطباء رجاء الجداوي بالصدمة بعد المسحة الثالثة؟

الرئيس السيسي

السيسي: الجيش المصري قوي و" رشيد"

الأمير تركي الفيصل: عملت نادلا بمطعم لهذا السبب

الأمير تركي الفيصل: عملت نادلا بمطعم لهذا السبب

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

6 مطالب من الأندية كشرط لاستئناف الدورى

حافظ على صحة أسنانك وابتعد عن هذه الأطعمة

الصفحة الأخيرة

ارشيفية
ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

"كورونا" يجبر هذه الدولة على الإفراج عن 114 ألف معتقل

#

تخلص من مشاكل القولون العصبي بالابتعاد عن هذه الأطعمة

#

تناول هذه الأطعمة في السحور وابتعد عن الجوع والعطش

#

اتبع هذه الخطوات وابتعد عن الشيخوخة

القهوة

الحلويات

الأسنان

أشارت الأبحاث الطبية الحديثة إلى أن تناول بعض الأطعمة قد يؤثر بصورة سلبية علي صحة الأسنان، خاصة الفواكه الحمضية مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت وذلك لشدة حموضتها التي تسبب تآكل في مينا الأسنان إذا تم الإفراط في تناولها.

وأشارت الأبحاث إلى أن الحمض المضاف إلى المخللات أثناء عملية التخليل له أثر ضار علي صحة الأسنان حيث يتسبب في تآكل مينا الأسنان ، وكذلك الإفراط في شرب المشروبات الغازية قد يحدث تجاويف في سطح الأسنان وتؤدي القهوة إلي تغيير لونها ويمكن التخلص منها بالفرشاة والمعجون.

وكما هو معروف أن الحلويات تؤثر على صحة الأسنان خاصة حلوي الكراميل والشيكولاتة لاحتوائها علي نسبة عالية من السكريات التي تتغذي عليها البكتريا الفموية ما يزيد من خطر الإصابة بتسوس الأسنان .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ماذا عندنا بعد فشل الحوار؟

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» قناة مفتوحة تذيع مباريات الدورى الإسبانى
» استهداف حافلة للجيش السوري على متنها 40 جنديًا
» صادم.. وفاة عروس قبل بدء حفل الزفاف بدقائق
» مقتل فنان شهير في حادث إطلاق نار
» صور مرعبة .. مسن تتساقط عليه ثعابين أثناء سيره بالشارع
» بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة
» تلد فجأة دون علمها بالحمل
» بعد تعرضه لوعكة صحية.. وسم #اللهم_اشفِ_خالد_عبدالرحمن يتصدر تويتر
» رسميا.. أولى صفقات الزمالك الصيفية 3 سنوات
» وفاة صادمة لمصاب كورونا.. أسرته فصلت جهاز التنفس لتشغيل التكييف
» قبل الامتحانات.. تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الثانوية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية