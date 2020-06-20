حافظ على صحة أسنانك وابتعد عن هذه الأطعمة

20 يونيو 2020 - 02:52 م

أشارت الأبحاث الطبية الحديثة إلى أن تناول بعض الأطعمة قد يؤثر بصورة سلبية علي صحة الأسنان، خاصة الفواكه الحمضية مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت وذلك لشدة حموضتها التي تسبب تآكل في مينا الأسنان إذا تم الإفراط في تناولها.

وأشارت الأبحاث إلى أن الحمض المضاف إلى المخللات أثناء عملية التخليل له أثر ضار علي صحة الأسنان حيث يتسبب في تآكل مينا الأسنان ، وكذلك الإفراط في شرب المشروبات الغازية قد يحدث تجاويف في سطح الأسنان وتؤدي القهوة إلي تغيير لونها ويمكن التخلص منها بالفرشاة والمعجون.

وكما هو معروف أن الحلويات تؤثر على صحة الأسنان خاصة حلوي الكراميل والشيكولاتة لاحتوائها علي نسبة عالية من السكريات التي تتغذي عليها البكتريا الفموية ما يزيد من خطر الإصابة بتسوس الأسنان .