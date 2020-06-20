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المقاولون يحدد رقما خياليا لبيع مهاجمه للأهلى

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حدد نادي المقاولون العرب، سعر بيع طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق إلى النادي الأهلي بعد المفاوضات الرسمية التي تمت بين الناديين خلال الأيام الماضية.

وحدد ذئاب الجبل 40 مليون جنيه سعر بيع اللاعب إلى الأهلي، حال رغبته في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي حال اتمام الصفقة ستعد الأغلى في تاريخ الدوري المصري، لتكسر قيمة انتقال صلاح محسن من إنبي إلى الأهلي أيضًا، حيث بلغت قيمة الصفقة حينها حوالي 38 مليون جنيه.


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