تغريدة مبكية من تركي آل الشيخ عن مرضه الخطير: هزمني

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مرض

خطير

تركي آل الشيخ

مبكي

تسببت تغريدة من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، في قلق متابعيه بعد أن تحدث عن حالته الصحية في منشور مؤثر عن مرضه.

وقال آل الشيخ في تدوينة له على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا زلت في صراع مع هذا المرض، أهزمه جولة ويهزمني جولات".

ثم استدرك قائلا: "لكني لا زلت واقفا على قدمي ولن أدير ظهري له ولن أستسلم، ليس تشبثا بالحياة ولكني لا أحب الهزيمة وربنا معايا".

وتسبب المنشور في قلق متابعيه على صحته، خاصة أنه أجرى أكثر من عملية جراحية في المخ بأمريكا، وكتب – وقتها- عبر حسابه بـ"تويتر": لا يعرف معاناة المرض أو صعوباته الا من ابتلي فيه ... ربي لا يوريكم مكروه في غالي ... الامراض ابتلاء من الله ... ونشهد الله اننا صابرين محتسبين الاجر ... كل ماعدلت واحد يميل الثاني".

وسبق لآل الشيخ أن تولى الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري في أواخر عام 2017 الماضي، لكن نادي القرن في إفريقيا قرر مؤخرا سحب المنصب الشرفي منه، بعد سلسلة من الخلافات الطويلة التي شهدتها العلاقة بين الطرفين منذ بدايتها.


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