» بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة

20 يونيو 2020 - 01:41 م

تبدأ غدًا العمالة غير المنتظمة والمتضررة من جائحة "كورونا" المستجد، صرف الدفعة الثانية من المنحة الرئاسية التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي ولمدة 5 أيام لحوالي مليون و600 ألفًا و216 عاملاً غير منتظم، يصرفون ما يزيد على 800 مليون جنيه، وقدرها 500 جنيه تصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى التي انتهى صرفها في 14 مايو الماضي، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل الصرف بـ 24 ساعة.

وأشار وزير القوي العاملة محمد سعفان، إلي أن اللجنة الوزارية التي تضم الوزارات والجهات المعنية، المشكلة لرعاية العمالة غير المنتظمة، هي التي حددت موعد صرف الدفعة الثانية ، باعتباره مناسبا، خاصة أن الفترة لن يكون فيها أي صرف لأي حسابات سوى للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن أن الفترة التالية بعد هذا التاريخ سوف تبدأ عمليات الجرد داخل هيئة البريد إلى نهاية الشهر، وعليه يمكن تلافى الزحام على الفروع وضمان سرعة وسهولة الصرف حرصا على سلامة المواطنين والعاملين.

وقال وزير القوي العاملة في البيان الذي تم نشره علي صفحة الوزارة الرسمية إن الصرف سوف يتم من خلال 14 ألف ماكينة صرف آلي على مستوى الجمهورية، منوها بإمكانية الصرف للمواطن من أي ماكينة صراف محددة بدون خصم أي عمولات، مشيرًا إلي أنه تم تقسيم الأعداد المستفيدة من صرف الدفعة الثانية من المنحة على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، بحيث تكون 260 ألف مستحق يوميًا، وسوف ترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق على تليفونه الشخصي رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ 24 ساعة، وذلك لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي وضمانا لسلامة المستحقين.