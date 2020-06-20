مفاجأة.. "الننى" يستمر بصفوف بشكتاش "مجانًا"

كشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، عن اقتراب اللاعب محمد النني، من البقاء مع بشكتاش في الموسم المقبل ومد فترة الإعارة.

وادعت الصحيفة البريطانية الشهيرة أن اللاعب سيرتدي قميص بشكتاش الموسم المقبل بدون مقابل، حيث لن يقوم النادي التركي بدفع قيمة مادية نظير مد تلك الإعارة لصالح آرسنال بعد موافقة اللاعب.

ودخل النني في مشكلة مع إدارة بشكتاش الفترة الماضية، وهدد بقطع الإعارة والعودة إلى آرسنال بسبب تأخر مستحقاته المادية إلى جانب رفضه التنازل عن راتبه لمدة شهرين (أبريل ومايو) كما طلب من جميع اللاعبين الآخرين.

لكن تم حل المشكلة، وعاد النني إلى التدريبات وشارك في مباراة أنطاليا سبور في الدوري التركي بدون أي مشاكل ويبدو أنه اقترب من البقاء لموسم آخر مع بشكتاش.