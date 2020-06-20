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"أنتم نبراس العلم".. رسالة عاجلة للمعلمين

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وجه خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب رسالة للمعلمين المشاركين في أعمال التصحيح والمراقبة والإدارة بامتحانات الثانوية العامة قائلاً: "المعلم هو نبراس العلم وعليه مسئولية كبيرة في نهضة بلادنا الحبيبة". 

وأضاف نقيب المعلمين في تصريحات صحفية، قائلاً:"أننا لن ننجح إلا إذا تضافرت الجهود المخلصة وكلنا شركاء في سفينة الوطن والمعلم مثل الطبيب والجندي على كاهله مسئولية عظيمة في تحقيق السلامة والأمان لوطننا الغالي مصر وحانت لحظة المسئولية بتنفيذ الاستحقاق الهام بتطبيق امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية في ظل جائحة كورونا ".

وتابع مخاطبا المعلمين: أذكركم بأن التعليم رسالة لا مهنة قوامها الجهود المخلصة وضعوا نصب أعينكم أن الطلاب الذين يجلسون أمامكم على المقاعد أمانة في أعناقكم، وهم في المستقبل القريب سيكملون مسيرة الوطن نحو غدٍ مشرق فحافظوا عليهم.

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