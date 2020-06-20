أول صورة للفنان خالد عبدالرحمن من داخل المستشفى

20 يونيو 2020 - 01:26 م

بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة تم نقله إلى المستشفى على إثرها، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان السعودي خالد عبدالرحمن، من داخل أحد المستشفيات.

وكان الفنان خالد عبدالرحمن نشر تغريدة قال فيها : "الله يبعد عنكم الأمراض يارب.. حبايبي أنا أمر بوعكة صحية صار لي أكثر من 10 أيام، دعواتكم لي ولكل مريض، وجزاكم الله خير الجزاء".

ولم يفصح الفنان عن نوع المرض الذي يعاني منه، الأمر الذي جعل البعض يزعم إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو ما نفته مصادر طبية لمواقع محلية مشيرة إلى أنه يعاني بما يسمى بـ"الحزام الناري".

وتفاعل العديد من الفنانين والنشطاء مع تغريدته داعين له بالشفاء العاجل.