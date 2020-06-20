خاص لطلاب الثانوية العامة ..تعرف على طقس الغد

20 يونيو 2020 - 01:12 م









أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا عاجلا عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد بالتزامن مع أولى أيام امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة أن الجو شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحار علي جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، وشديد الحرارة على جنوب وشمال الصعيد.







وقالت الأرصاد الجوية في بيانها، إن الطقس من المتوقع أن يكون معتدلا ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وعلى شمال وجنوب الصعيد.







وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من رياح مثيرة للرمال ولأتربة فى معظم المناطق.

