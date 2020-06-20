أمين عام منظمة التعاون الإسلامي: الإخوان أخطر من داعش

20 يونيو 2020 - 01:06 م

قال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين إنه لا يوجد أي خلاف مذهبي بين الدول الأعضاء في المنظمة، فالشيعة والسنة متعايشون منذ مئات السنين، ما تغير هو السياسة وأصبح هناك مشروع سياسي اسمه تصدير الثورة.

ونقلت الشرق الأوسط عن العثيمين أن ما يطلق عليهم الإخوان المسلمون هم أخطر من داعش، الذين في أصلهم مجموعة من المجرمين.

وأضاف أن الإخوان جماعة متغلغلة ونافذة في كثير من مفاصل الدول والمجتمعات، داعيا إلى التعامل مع هذه المنظمة بأسلوب مختلف واستراتيجية طويلة الأمد، تعتمد على المواجهة والكشف عن أعمالهم.

وفي حديثه عن الحوثيين قال العثيمين إن ما يقومون به في اليمن مخالف لكل الأنظمة والأعراف الدولية، ومن هذا المنطلق فجميع عمليات الاستهداف التي يقوم بها الحوثيون للمدن السعودية مدانة من قبل المنظمة، منوها أن المنظمة تدعم الحل السياسي الشامل والعادل الذي يتفق عليه اليمنيون.

وطالب العثيمين بضرورة مساعدة الدول الأعضاء الأقل نموا، بهدف تعزيز قدراتها في مواجهة جائحة كورونا المستجد وتحديداً في القطاع الصحي.

كما طالب أيضا بضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، منوها أن المنظمة رحبت بـالجهود المصرية، وبكل المبادرات التي تدعو إلى وقف شامل لإطلاق النار في ليبيا، وإلى الحوار بين الأطراف الليبية لحل الأزمة سياسيا.