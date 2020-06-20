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"اعملي باي للجمهور".. يصور زوجته وهي تمارس الرذيلة مع صديقه

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محمد فضل- متابعات

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في واقعة غير أخلاقية صدمت الجميع بعد تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشاب يقوم بتصوير زوجته وهي تمارس الرزيلة مع صديقه، ويقول لها" اعملي باي باي للجمهور يا جهاد"، الأمر الذي استنفر الأجهزة الأمنية وتوصلت في خلال ساعات إلى هوية المشاركين في الفيديو المخل.

وتضمن الفيديو ظهور سيدة ورجل يمارسان الفاحشة، وبجوارهما أحد الأشخاص يرتدي ملابسه ويقوم بالتصوير، ويطلب منها أن تنظر إلى الكاميرا ويوجه رسالة إليها قائلا "إعملي باي باي يا جهاد لجمهورك".

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الفتاة والشابين، وكانت الصدمة بأن من كان يصورها هو زوجها، وقامت النيابة العامة بحبس أعضاء الشبكة والتاي تدعى "رامو مزاجو" المتهمين بتصوير الأفلام الإباحية وعرضها.

وكشفت التحريات في القضية إلى قيام الشاب بإنشاء موقع إباحي مصري، والاستعانة بفتيات من جنسيات مختلفة لتصوير المقاطع الجنسية لنشرها على الموقع، وذلك لجلب أرباح على غرار المواقع الجنسية الأجنبية.

كما كشفت التحريات عن العثور بحوزة السيدة على “لاب توب” يحتوي على صور جنسية، و12 مقطع فيديو تظهر فيها المتهمة وهي تمارس الجنس مع زوجها وآخرين، وتم تحريز المضبوطات قبل بثها على قناة إباحية، قام أحد المتهمين بإنشائها لبث تلك المقاطع عليها.

وأضافت التحريات والتحقيقات أن المتهمة عثر معها على مواد مخدرة، وتم تحريز هاتفها المحمول، وعرضها على النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت حبسها على ذمة التحقيقات.




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