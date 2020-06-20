مكتبة الإسكندرية تحذر من النظر لكسوف الشمس غدًا

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وكالات- الدويني فولي

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حذرت مكتبة الإسكندرية من النظر بالعين المجردة للشمس وقت الكسوف بدون استخدام النظارات الواقية، أو الفلتر الخاص والتلسكوبات المجهزة، أو من خلال لوحين مزدوجين من ألواح الأشعة الطبية.
وأعلنت مكتبة الإسكندرية أن العالم سيشهد الساعة السادسة من صباح غدٍ الأحد ظاهرة كسوف حلقي للشمس، ليتم بعدها إعلان ميلاد شهر ذي القعدة فلكيا.

وأكدت أن كسوف الشمس يحدث مع بداية الشهر القمري عندما تقع الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة، مشيرة إلى أن كسوف الأحد سيظهر في مصر ووسط إفريقيا، مرورا بالسعودية وشمال الهند وجنوب الصين، وينتهي في المحيط الهادئ، وبعدها يولد هلال القمر الجديد (هلال شهر ذي القعدة).

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