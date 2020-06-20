مكتبة الإسكندرية تحذر من النظر لكسوف الشمس غدًا

20 يونيو 2020 - 12:59 م

حذرت مكتبة الإسكندرية من النظر بالعين المجردة للشمس وقت الكسوف بدون استخدام النظارات الواقية، أو الفلتر الخاص والتلسكوبات المجهزة، أو من خلال لوحين مزدوجين من ألواح الأشعة الطبية.





وأعلنت مكتبة الإسكندرية أن العالم سيشهد الساعة السادسة من صباح غدٍ الأحد ظاهرة كسوف حلقي للشمس، ليتم بعدها إعلان ميلاد شهر ذي القعدة فلكيا.



