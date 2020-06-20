تعاني من الاكتئاب.. إليك الحل

20 يونيو 2020 - 12:59 م

أصبح غالبية الأشخاص يعانون من حالات اكتئاب بسبب الحجر المنزلي وإغلاق الكثير من أماكن الترفيه خوفًا من تفشي فيروس "كورونا" المستجد .

وخوفًا من تناول الأدوية المضادة للاكتئاب للضرر التي قد تسببه للجهاز العصبي والتكوين النفسي علي المدى البعيد، أشار الخبراء إلي بعض أنواع من الأغذية قد تزيل الاكتئاب، وتحفز الجسم علي إنتاج هرمون السعادة.

ومن أهم هذه الأغذية:

1- الأسماك ومنها التونة والسردين والسلمون فهي غنية بأوميجا 3 وتعتبر من أهم الأغذية المحفزة لإنتاج هرمون السعادة.

2- زبدة الفول السوداني أو الفستق مع قطعة من خبز القمح لقدرتها علي توفير دهون صحية وسكريات تحافظ علي استقرار نسبة السكر بالدم و توازن الجهاز العصبي .

3- الفاصوليا البيضاء مع سلطة الكرنب بالرغم من أنها وجبة بسيطة إلا أنها تحتوي علي فيتامينات ومعادن هامة تعمل علي تحسين المزاج .

4- السبانخ تحتوي علي الفيتامينات ومعادن كثيرة لها تأثير كبير علي الجسم والأعصاب .