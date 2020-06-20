المغامسي لأهالي ضحايا كورونا: موتاكم شهداء كعثمان بن عفان

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المغامسي

ضحايا كورونا

صالحي الأمة

وجه الداعية السعودي صالح المغامسي الإمام السابق لمسجد قباء بالمدينة المنورة رسالة تحمل معاني المواساة والرضا بقضاء الله لأهالي ضحايا كورونا.

وأضاف المغامسي في رسالته على تويتر:" قد يجد البعض في صدره حرج إذا مات له قريب بداء كورونا لقلة عدد من يشهد دفنه".

وأوضح أنه ينبغي أَنْ يُعلم أنّ عددا من كبار صالحي الأمة لم يشهد دفنهم أكثر من خمسة رجال لظروف موتهم ، مثل عُثمان بن عفان وأبوذّر والإمام البخاري..فطيبوا نفسا ، فموتاكم بإذن الله في عِداد الشهداء.

وكان المغامسي قد وجه في تدوينة سابقة تحذيرا من الاستهانة بكورونا قائلا : " احمدوا اللهَ على توفيق القيادة.. وخذوا حذركم لكي لا تكون جائحة كورونا في زيادة.. وتفاءلوا بالخير تجدوه".

وتفاعل متابعو المغامسي مع تدوينته، حيث كتب أحدهم :" صدقت يا شيخنا الفاضل فقد أخبرنا الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى أن من مات في طاعون أصاب مدينته ولبث فيها وصبر واحتسب فإنه في عداد الشهداء لكنه ليس بهذا النص وقال أيضا من مات بالطاعون فهو شهيد بوركت وجزيت خير الجزاء".


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