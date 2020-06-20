  • السبت 20 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر03:04 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد صلاح

إنجاز جديد ينتظر "صلاح" أمام إيفرتون

الننى

مفاجأة.. "الننى" يستمر بصفوف بشكتاش "مجانًا"

تركي آل الشيخ

تغريدة مبكية من تركي آل الشيخ عن مرضه الخطير: هزمني

المتهمين

"اعملي باي للجمهور".. يصور زوجته وهي تمارس الرذيلة مع صديقه

المغامسي لأهالي ضحايا كورونا: موتاكم شهداء كعثمان بن عفان

المغامسي لأهالي ضحايا كورونا: موتاكم شهداء كعثمان بن عفان

نتنياهو

حلفاء نتنياهو بالشيوخ الأمريكي يعارضون خطة الضم

رجاء الجداوي

لماذا أصيب أطباء رجاء الجداوي بالصدمة بعد المسحة الثالثة؟

الرئيس السيسي

السيسي: الجيش المصري قوي و" رشيد"

الأمير تركي الفيصل: عملت نادلا بمطعم لهذا السبب

الأمير تركي الفيصل: عملت نادلا بمطعم لهذا السبب

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

6 مطالب من الأندية كشرط لاستئناف الدورى

"ما علاقة زوجة الحارس".. أخبار جديدة عن الحالة الصحية للجداوى

آخر الأخبار

رجاء الجداوي
رجاء الجداوي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

«قنبلة موقوتة».. قفزات هائلة في أعداد إصابات كورونا بالهند

#

انخفاض حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في قطر

#

أعراض جديدة للإصابة بـ"كورونا".. تعرف عليها

#

تلميح خطير من ترامب عما ستفعله أمريكا لمواجهة كورونا

بطولات

الاهلى

فيروس

الخطيب

كورونا

تصدرت الفنانة رجاء الجداوى، محركات البحث العالمية جوجل، بعد أن أعلنت ابنتها أميرة مختار، استقرار حالة والدتها الصحية المحجوزة بمستشفى العزل فى الإسماعيلية عقب إصابتها بفيروس كورونا. 

وأكدت أن والدتها لم يظهر عليها أى أعراض سوى ارتفاع فى درجة حرارتها، معقبة: "اهتمينا بإجراء التحاليل فورًا عند ارتفاع درجة حرارتها بسبب عمرها".

وأضافت مختار، أن حالة والدتها مستقرة، ولا تعانى سوى من ارتفاع درجة الحرارة التى وصلت إلى 39.6 درجة مئوية، كما أن الأشعة المقطعية التى خضعت لها كشفت عن بعض المتاعب البسيطة فى الرئة.

ونفت أن تكون الجداوى انتقلت إليها العدوى من زوجة حارس العقار، وطالبت جميع متابعى ومحبى الفنانة، بالدعاء لها بالشفاء العاجل مؤكدة أن جميع المخالطين لها خضعوا لتحاليل فيروس كورونا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ماذا عندنا بعد فشل الحوار؟

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» استهداف حافلة للجيش السوري على متنها 40 جنديًا
» صادم.. وفاة عروس قبل بدء حفل الزفاف بدقائق
» مقتل فنان شهير في حادث إطلاق نار
» صور مرعبة .. مسن تتساقط عليه ثعابين أثناء سيره بالشارع
» بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة
» تلد فجأة دون علمها بالحمل
» بعد تعرضه لوعكة صحية.. وسم #اللهم_اشفِ_خالد_عبدالرحمن يتصدر تويتر
» رسميا.. أولى صفقات الزمالك الصيفية 3 سنوات
» وفاة صادمة لمصاب كورونا.. أسرته فصلت جهاز التنفس لتشغيل التكييف
» قبل الامتحانات.. تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الثانوية
» مروع.. مصرع 4 أشخاص وإصابة العشرات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية