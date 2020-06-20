"ما علاقة زوجة الحارس".. أخبار جديدة عن الحالة الصحية للجداوى

20 يونيو 2020 - 12:35 م

تصدرت الفنانة رجاء الجداوى، محركات البحث العالمية جوجل، بعد أن أعلنت ابنتها أميرة مختار، استقرار حالة والدتها الصحية المحجوزة بمستشفى العزل فى الإسماعيلية عقب إصابتها بفيروس كورونا.







وأكدت أن والدتها لم يظهر عليها أى أعراض سوى ارتفاع فى درجة حرارتها، معقبة: "اهتمينا بإجراء التحاليل فورًا عند ارتفاع درجة حرارتها بسبب عمرها".







وأضافت مختار، أن حالة والدتها مستقرة، ولا تعانى سوى من ارتفاع درجة الحرارة التى وصلت إلى 39.6 درجة مئوية، كما أن الأشعة المقطعية التى خضعت لها كشفت عن بعض المتاعب البسيطة فى الرئة.







ونفت أن تكون الجداوى انتقلت إليها العدوى من زوجة حارس العقار، وطالبت جميع متابعى ومحبى الفنانة، بالدعاء لها بالشفاء العاجل مؤكدة أن جميع المخالطين لها خضعوا لتحاليل فيروس كورونا.

