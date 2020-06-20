لماذا أصيب أطباء رجاء الجداوي بالصدمة بعد المسحة الثالثة؟

20 يونيو 2020 - 12:29 م

حالة من الصدمة والإحباط سيطرت على الأطباء المعالجين للفنانة رجاء الجداوي، عقب ظهور نتيجة المسحة الثالثة لها والتي أثبتت استمرار إصابتها بفيروس كورونا، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالتها النفسية وتراجع نسبة الأكسجين في الدم.

ووفقا لموقع "سيدتي نت"، قال مصدر طبي من داخل المستشفى التي تعالج فيها إن حالتها الصحية الراهنة لا تسمح لها بمغادرة غرفة العناية المركزة، خاصة وأن نسبة الاكسجين في الدم تراجعت في الساعات الأخيرة.

وأضاف: طلا صحة لما تردد عن سفر الفنانة رجاء الجداوي للعلاج من فيروس كورونا خارج مصر بعد إيجابية المسحة الثالثة".

واختتم: الفريق الطبي المعالج لرجاء الجداوي لا يزال يدرس أسباب عدم تعافي الفنانة المصرية من فيروس كورونا، رغم تلقيها العلاج ببلازما المتعافين من الفيروس، وخضوعها للتنفس الصناعي وتلقيها علاجا مكثفا لرفع كفاءة المناعة، مشيرا إلى أن ضعف المناعة يعد السبب الأكثر ترجيحا.