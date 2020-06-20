» قبل الامتحانات.. تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الثانوية

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تنبيهات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020 المقرر لها رسميا يوم 21 يونيو 2020.

وتمثلت هذه التحذيرات فيما يلي:


-  لابد من التواجد عند اللجنة 8 صباحا وممنوع أن يذهب الطالب إلى اللجنة متأخرا عن الساعة التاسعة صباحا على أقصى تقدير وإلا لن يسمح له بدخول الامتحان وسيعتبر غائبًا.


- ممنوع اصطحاب التليفون المحمول والسماعات والكتب والأجهزة الإلكترونية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام.


- على كل طالب إحضار البطاقة حيث سيتم الكشف عن بطاقة كل طالب قبل الدخول إلى اللجان، ولابد أن يحضر الطالب رقم الجلوس


- ممنوع للطلاب أن يقوموا بعمل تجمعات لا داخل المدرسة ولا حول اللجان للمراجعة بعد كل الامتحان.


وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 ،  يتمثل فيما يلي : 

الأحد 21 يونيو : اللغة العربية

الخميس 25 يونيو : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 28 يونيو : الديناميكا
الخميس 2 يوليو : الأحياء – الاستاتيكا – الفلسفة

الثلاثاء 7 يوليو : الفيزياء – التاريخ

الأحد 12 يوليو : الكيمياء – الجغرافيا

الثلاثاء 14 يوليو : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 19 يوليو : الجيولوجيا – التفاضل والتكامل – علم النفس

الثلاثاء 21 يوليو : الجبر والهندسة الفراغية 

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