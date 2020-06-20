» مروع.. مصرع 4 أشخاص وإصابة العشرات

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ثانوية عامة

انقلاب

مارثون

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 14 آخرون، من هيئة التدريس كانوا في طريقهم إلى مدينة حلايب جنوب البحر الأحمر صباح اليوم السبت، إثر انقلاب أتوبيس نقل خاص بمدينة الشلاتين.

ويرجع سبب الحادث انفجار إحدى عجلات الأتوبيس، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وانقلاب الأتوبيس.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشلاتين المركزى والتحفظ على الجثث فى ثلاجة المستشفى، وتحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جدير بالذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة ينطلق غدا فى جميع المحافظات مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.  


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