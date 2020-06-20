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مفاجأة.. شاب يكتشف سلبية عينته بعد إقدامه على الانتحار بسبب كورونا
مفاجأة.. شاب يكتشف سلبية عينته بعد إقدامه على الانتحار بسبب كورونا

عبد القادر وحيد- متابعات

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الانتحار

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كورونا

أقدم شاب صيني الانتحار قفزا من أعلى جسر، بعدما شعر بأعراض مرض فيروس كورونا المستجد، وخوفا من عدوى المحيطين به من أسرته بالفيروس.

 وقرر الشاب أن ينهي حياته، لتجنب نشر الفيروس للمحيطين به، وقفز من فوق الجسر، وسط ذهول المارة.

وعقب سقوطه تم نقله  إلى المستشفى لتلقي العلاج ، حيث أصيب بكسور شديدة، إلا أن المفاجأة الأكبر حدثت عند خضوعه لـفحص كورونا، حيث تبين أنه ليس مصابا، وأن الأعراض لم تكن سوى أعراض برد، وليس فيروس كورونا.


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