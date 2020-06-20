  • السبت 20 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر03:04 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد صلاح

إنجاز جديد ينتظر "صلاح" أمام إيفرتون

الننى

مفاجأة.. "الننى" يستمر بصفوف بشكتاش "مجانًا"

تركي آل الشيخ

تغريدة مبكية من تركي آل الشيخ عن مرضه الخطير: هزمني

المتهمين

"اعملي باي للجمهور".. يصور زوجته وهي تمارس الرذيلة مع صديقه

المغامسي لأهالي ضحايا كورونا: موتاكم شهداء كعثمان بن عفان

المغامسي لأهالي ضحايا كورونا: موتاكم شهداء كعثمان بن عفان

نتنياهو

حلفاء نتنياهو بالشيوخ الأمريكي يعارضون خطة الضم

رجاء الجداوي

لماذا أصيب أطباء رجاء الجداوي بالصدمة بعد المسحة الثالثة؟

الرئيس السيسي

السيسي: الجيش المصري قوي و" رشيد"

الأمير تركي الفيصل: عملت نادلا بمطعم لهذا السبب

الأمير تركي الفيصل: عملت نادلا بمطعم لهذا السبب

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

6 مطالب من الأندية كشرط لاستئناف الدورى

وزيرة الصحة:

المواطن مش راضي يجي المستشفى ياخد علاجه

آخر الأخبار

وزيرة الصحة هالة زايد
وزيرة الصحة هالة زايد

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

متحدث الرئاسة: خطة بقيمة مليار جنيه لتأمين امتحانات الثانوية

#

نائبة:"اللي مش هيقعد في البيت هيتقعد في المستشفى"

#

مسئول: "مش لازم المواطن ياخد الحاجة فريش"

#

شعارنا "مش هنسلم مش هنبوس مش هننشر الفيروس"

الاكتئاب

الفول السودانى

السبانخ

اوميجا 3

السردين



أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنهم عملوا على توفير احتياجات أصحاب الأمراض المزمنة من الأدوية لمدة 3 شهور موضحة أنهم الأكثر عرضة للإصابة بتداعيات فيروس كورونا.

وأضافت "هالة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مع الإعلامي عمرو أديب، قائلة: "المواطن مش راضي يجي للحصول على العلاج، وعندهم تخوف من التوجه إلى المستشفيات".

وتابعت: "أن الحملات الصحية التي قامت بها الدولة المصرية جعلت المواطن أكثر قدرة على مجابهة فيروس كورونا، ولولاها كان الوضع الوبائي في مصر سيكون مختلفا الآن".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13928 حالة حتى أمس.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ماذا عندنا بعد فشل الحوار؟

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» استهداف حافلة للجيش السوري على متنها 40 جنديًا
» صادم.. وفاة عروس قبل بدء حفل الزفاف بدقائق
» مقتل فنان شهير في حادث إطلاق نار
» صور مرعبة .. مسن تتساقط عليه ثعابين أثناء سيره بالشارع
» بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة
» تلد فجأة دون علمها بالحمل
» بعد تعرضه لوعكة صحية.. وسم #اللهم_اشفِ_خالد_عبدالرحمن يتصدر تويتر
» رسميا.. أولى صفقات الزمالك الصيفية 3 سنوات
» وفاة صادمة لمصاب كورونا.. أسرته فصلت جهاز التنفس لتشغيل التكييف
» قبل الامتحانات.. تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الثانوية
» مروع.. مصرع 4 أشخاص وإصابة العشرات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية