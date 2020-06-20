المواطن مش راضي يجي المستشفى ياخد علاجه

20 يونيو 2020 - 11:51 ص









أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنهم عملوا على توفير احتياجات أصحاب الأمراض المزمنة من الأدوية لمدة 3 شهور موضحة أنهم الأكثر عرضة للإصابة بتداعيات فيروس كورونا.







وأضافت "هالة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مع الإعلامي عمرو أديب، قائلة: "المواطن مش راضي يجي للحصول على العلاج، وعندهم تخوف من التوجه إلى المستشفيات".







وتابعت: "أن الحملات الصحية التي قامت بها الدولة المصرية جعلت المواطن أكثر قدرة على مجابهة فيروس كورونا، ولولاها كان الوضع الوبائي في مصر سيكون مختلفا الآن".







وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13928 حالة حتى أمس.

