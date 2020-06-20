» أول رد فعل من "نيمار" بعد تغريمه 6 ملايين يورو

20 يونيو 2020 - 11:38 ص

ينوى النجم البرازيلي نيمار دا سليفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، تقديم استئناف على حكم تغريمه 6.7 مليون يورو، لصالح نادي برشلونة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسباني، وفقا لمصادر مقربة من النجم البرازيلي، أن نيمار ينوي تقديم استئناف على الحكم الصادر ضده من القضاء الإسباني.

وأضافت الصحيفة، أن نيمار يرى أنه من حقه الحصول على مكافأة تجديد عقده مع برشلونة.

وكان نيمار رفع دعوى قضائية ضد نادي برشلونة، طالب فيها بالحصول على 43.6 مليون يورو، مكافأة تجديد عقد الأخير مع برشلونة قبل رحيله إلى باريس سان جيرمان، إلا أن القضاء الإسباني رفض دعوته أمس الجمعة، وحكم بتغريمه 6.7 مليون يورو لصالح النادي الكتالوتي.