» رجل أعمال لـ"بكري": متقولش اسمي على الهوا

20 يونيو 2020 - 11:22 ص

كشف الإعلامي مصطفى بكرى، عن تجاوب أحد رجال الأعمال مع الحالة التي تم عرضها في برنامجه بالأمس والذي يعاني من ضمور العضلات ويعول 8 أفراد.







وأضاف خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن رجل الأعمال قرر إرسال 80 ألف جنيه إلى عائل الأسرة الذي يعاني من ضمور في العضلات.







وتابع: "رجل الأعمال المتبرع رفض ذكر اسمه علي الهواء و قالي متقولش اسمي دي حاجة بيني وبين ربنا ".

