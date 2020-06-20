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عناني: وكالة السياحة العالمية قيمتنا بـ"السفر الآمن"

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الدكتور خالد العناني، وزير الأثار

إيمان هاني

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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن وكالة السياحة والسفر العالمية، منحتنا شعار "السفر الآمن" ونزلته على الموقع الإلكتروني الخاص بها، معقبًا: "الضوابط بتاعتنا جادة جدًا".

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن بعض الفنادق وعددهم 850 تضررت من عدم إعطائها الترخيص، معقبًا: "لن نعطي الترخيص لغير الملتزمين، لا نريد أخطاء في تلك المرحلة".

وتابع: "أتوقع أن تكون السياحة منخفضة، وأنه سيتم تخفيض الخدمات الأرضية، وبالتالي سيتم تخفيض أسعار الحجوزات"، مؤكدا أن متابعة كل التجهيزات في المطارات والفنادق والشواطئ والمطاعم الداخلية وعمليات التعقيم، وكيفية تعامل الأطقم العاملة المدربة.

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