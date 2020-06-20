تصريحات عاجلة من التعليم عن امتحانات الثانوية العامة

20 يونيو 2020 - 11:01 ص

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أنه تم الانتهاء رسميا من إجراءات تسليم لجان امتحانات الثانوية العامة إلي رؤساء اللجان.

وأوضح مصدر مسئول بالوزارة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن إجراءات التسليم بدأت منذ الخميس الماضي واستمرت حتى مساء أمس الجمعة، لافتا إلي أنه تم الانتهاء تماما من فرش جميع اللجان مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين مقاعد الطلاب الممتحنين كما تم تعقيم اللجان بواسطة شركات تعقيم متخصصة.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات غدا الأحد من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا لمادة اللغة العربية.

وجدول الامتحانات حسبما وضعته الوزارة كالتالي :

الأحد 21 يونيو: اللغة العربية

الخميس 25 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 28 يونيو: الديناميكا

الخميس 2 يوليو: الأحياء – الاستاتيكا – الفلسفة

الثلاثاء 7 يوليو: الفيزياء – التاريخ

الأحد 12 يوليو: الكيمياء – الجغرافيا

الثلاثاء 14 يوليو: اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 19 يوليو: الجيولوجيا – التفاضل والتكامل – علم النفس

الثلاثاء 21 يوليو: الجبر والهندسة الفراغية