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اليمن.. قوات "الانتقالي الجنوبي" تسيطر على سقطرى بشكل كامل

عرب وعالم

اليمن
اليمن

متابعات - الدويني فولي

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اليمن

الحرب

سيطرة

المجلس الاتتقالي

أعلنت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم السبت، سيطرتها على معسكر للقوات الخاصة التابعة للحكومة الشرعية في حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى، لتكتمل بذلك السيطرة الكاملة على الجزيرة.

وكان مستشار وزارة الإعلام اليمنية، مختار الرحبي، كتب تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أعلن عبرها سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، على إدارة أمن محافظة أرخبيل سقطرى، جنوبي البلاد، عقب مواجهات عنيفة مع الجيش اليمني.

ولفت الرحبي إلى أن قوات المجلس الانتقالي اقتحمت إدارة أمن محافظة سقطرى في مدخل حديبو

جدير بالذكر أن أرخبيل سقطرى يتكون من 6 جزر، ويطل على المحيط الهندي قبالة القرن الأفريقي قرب خليج عدن، وهو ما يجعله يمثل موقعا استراتيجيا مهما للغاية.

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