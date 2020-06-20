  • السبت 20 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر12:49 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نتنياهو

حلفاء نتنياهو بالشيوخ الأمريكي يعارضون خطة الضم

رجاء الجداوي

لماذا أصيب أطباء رجاء الجداوي بالصدمة بعد المسحة الثالثة؟

الرئيس السيسي

السيسي: الجيش المصري قوي و" رشيد"

الأمير تركي الفيصل: عملت نادلا بمطعم لهذا السبب

الأمير تركي الفيصل: عملت نادلا بمطعم لهذا السبب

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

6 مطالب من الأندية كشرط لاستئناف الدورى

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي

تصريحات عاجلة من التعليم عن امتحانات الثانوية العامة

السعودية

بشرى.. السعودية تعود للحياة الطبيعية وتودع حظر التجول

منتقبة تفاجيء أسرة قبطية بتغسيل متوفاة بكورونا

منتقبة تفاجيء أسرة قبطية بتغسيل متوفاة بكورونا

"العندليب" ما زال حيًا

العندليب تزوج عرفيا بهذه الفنانة ورفض إعلان الزواج منها

ساويرس غاضبا :أنت ر اجل كذاب

ساويرس غاضبا: أنت راجل كذاب

يخص3 محافظات .. قرار عاجل من وزير الطيران

آخر الأخبار

محمد منار عنبة
محمد منار عنبة

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

فايلر يغضب جماهير الأهلي بقرار جديد

#

"دا أمر محسوم" خبر سار من وزير الإعلام للمصريين

#

قرار عاجل من الملك سلمان بشأن المسجد النبوي

#

قرار عاجل من وزيرة الصناعة خلال العيد

الطيران

السياحة

ام بى سى مصر

محمد منار عنبة



أكد الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني اتباعهم الإجراءات الاحترازية في مطار الغردقة لاستقبال الوفود السياحية، قائلا: "جرت مراجعة الكاميرات الحرارية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين الركاب وأماكن الانتظار، والتشديد على الركاب بضرورة ارتداء الكمامة".

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن بداية يوليو سيكون إعادة بدء التشغيل السياحي للمطارات في 3 محافظات، مؤكدا أن المطارات تم تجهيزها بالاستعدادات الكاملة بكل المطارات، وأنه ويجرى تدريب طواقم العمل على الإجراءات الاحترازية.

وتابع: "متفائل من حركة المصريين الداخلية لحين عودة الأفواج السياحية بأعدادها الطبيعية، معقبا: "لا يوجد نية لرفع تذاكر السفر بل يوجد تحفيزات للتشجيع على حجز التذاكر".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ماذا عندنا بعد فشل الحوار؟

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وفاة صادمة لمصاب كورونا.. أسرته فصلت جهاز التنفس لتشغيل التكييف
» قبل الامتحانات.. تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الثانوية
» مروع.. مصرع 4 أشخاص وإصابة العشرات
» السودان يبدأ إجلاء مواطنيه من مصر .. غدا
» أول رد فعل من "نيمار" بعد تغريمه 6 ملايين يورو
» رجل أعمال لـ"بكري": متقولش اسمي على الهوا
» مفاجأة.. شاب يكتشف سلبية عينته بعد إقدامه على الانتحار بسبب كورونا
» عناني: وكالة السياحة العالمية قيمتنا بـ"السفر الآمن"
» اليمن.. قوات "الانتقالي الجنوبي" تسيطر على سقطرى بشكل كامل
» "فايلر" يواصل التلاعب بالأهلى
» بدولة أفريقية.. القبض على وزير الصحة بسبب تربحه من كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية