يخص3 محافظات .. قرار عاجل من وزير الطيران

20 يونيو 2020 - 10:50 ص









أكد الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني اتباعهم الإجراءات الاحترازية في مطار الغردقة لاستقبال الوفود السياحية، قائلا: "جرت مراجعة الكاميرات الحرارية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين الركاب وأماكن الانتظار، والتشديد على الركاب بضرورة ارتداء الكمامة".







وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن بداية يوليو سيكون إعادة بدء التشغيل السياحي للمطارات في 3 محافظات، مؤكدا أن المطارات تم تجهيزها بالاستعدادات الكاملة بكل المطارات، وأنه ويجرى تدريب طواقم العمل على الإجراءات الاحترازية.







وتابع: "متفائل من حركة المصريين الداخلية لحين عودة الأفواج السياحية بأعدادها الطبيعية، معقبا: "لا يوجد نية لرفع تذاكر السفر بل يوجد تحفيزات للتشجيع على حجز التذاكر".

