» "فايلر" يواصل التلاعب بالأهلى

20 يونيو 2020 - 10:33 ص

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلى، قرر تأجيل عودته إلى مصر لمدة ثلاثة أيام.

وأضاف "حتحوت"، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن فايلر قرر تأجيل رده على تجديد الأهلى بشأن تمديد تعاقده وذلك لمدة ثلاثة أيام جديدة.

وأوضح الإعلامي، أن قرار المدرب بتأجيل رده على الأهلى، جاء بسبب إصابة أحد أفراد عائلته بفيروس كورونا، وهو ما تسبب فى تأجيل التشاور مع زوجته بشأن العقد الجديد، مضيفا إن المدرب السويسري سيعود للقاهرة يوم 26 يونيو الجاري.

ومن المفترض أن يعود السويسري رينيه فايلر 25 يونيو إلى مصر تمهيدًا لقيادة تدريبات الفريق الأول استعدادًا لعودة النشاط الرياضي.