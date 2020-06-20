وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين

20 يونيو 2020 - 10:30 ص









أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن الوزارة تسعى لحصول المواطن على الخدمات الحكومية من خلال وسائل رقمية.







وأضاف "طلعت"، خلال حواره مع برنامج "التاسعة"، المذاع على "القناة الأولى"، أن مشروع مصر الرقمي تشارك فيه كل هيئات الدولة.





وتابع: مكاتب البريد ستساعد من لا يستطيع التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة، موضحًا أن منظومة الخدمات الحكومية المرقمنة ستشهد طفرة كبيرة في النصف الثاني من 2020.







وأوضح الدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه منذ عام 2019 مصر نفذت مشروع طموح لرفع كفاءة الشبكات والبنية التحتية التكنولوجية ليصل متوسط سرعة الإنترنت الثابت في يناير 2020 إلى 30.3 ميجابتثانية بما يوازي أكثر من 6 أضعاف متوسط السرعة في أواخر عام 2018، ليرتفع بذلك ترتيب مصر إلى المركز الثاني بين 43 دولة أفريقية.

