ساويرس غاضبا: أنت راجل كذاب

20 يونيو 2020 - 10:23 ص

في رد غاضب من رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس قال لأحد متابعيه:"أنت كداب".

وأضاف ساويرس قائلا: "كداب.. متحرفش كلامي.. أنا قلت نفتح مع مراعاة الاشتراطات".

جاء هذا في رده على أحد متابعيه الذي وجه له سؤالا: "فاكر لما صرحت بأن الاقتصاد هيتأثر وإن مفيش مشكلة من شوية خسائر بشرية أهم سمعوا كلامك وهنخسر الناس وكمان الاقتصاد".

وعلق أحد المتابعين: "مينفعش أصلا نفضل مقفلين الدنيا كده إحنا دولة 80% منها عايش بيوميته فيه ناس بتموت من الجوع قد اللى مات من الفيروس بكتير مفيش مانع إننا نفتح مع الاحتياطات والحذر".

وعلق آخر: "حضرتك صح وهو ده اللي بيحصل فكل العالم الناس مش هتعمل حظر إلى ما لا نهايه لكن الفرق بينا وبينهم أنهم بيلتزموا باحتياطات الأمان وإحنا عندنا استهتار".