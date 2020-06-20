ساويرس غاضبا: أنت راجل كذاب

عبد القادر وحيد
في رد غاضب من رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس قال لأحد متابعيه:"أنت كداب".
وأضاف ساويرس قائلا: "كداب.. متحرفش كلامي.. أنا قلت نفتح مع مراعاة الاشتراطات".
جاء هذا في رده على أحد متابعيه الذي وجه له سؤالا: "فاكر لما صرحت بأن الاقتصاد هيتأثر وإن مفيش مشكلة من شوية خسائر بشرية أهم سمعوا كلامك وهنخسر الناس وكمان الاقتصاد".
وعلق أحد المتابعين: "مينفعش أصلا نفضل مقفلين الدنيا كده إحنا دولة 80% منها عايش بيوميته فيه ناس بتموت من الجوع قد اللى مات من الفيروس بكتير مفيش مانع إننا نفتح مع الاحتياطات والحذر".
وعلق آخر: "حضرتك صح وهو ده اللي بيحصل فكل العالم الناس مش هتعمل حظر إلى ما لا نهايه لكن الفرق بينا وبينهم أنهم بيلتزموا باحتياطات الأمان وإحنا عندنا استهتار".
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