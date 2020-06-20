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العندليب تزوج عرفيا بهذه الفنانة ورفض إعلان الزواج منها

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"العندليب" ما زال حيًا
"العندليب" ما زال حيًا

إيمان هاني

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صدى البلد

زواج

سعاد حسني

عصام عبد الصمد

أكد الدكتور عصام عبد الصمد، طبيب الفنانة الراحلة سعاد حسني، أنها تزوجت العندليب الأسمر الراحل عبد الحليم حافظ عرفيا. 

وأضاف عبد الصمد خلال مداخلة مع برنامج "آخر الأسبوع" عبر قناة "صدى البلد"، أن سعاد حسنى غضبت كثيرا من عبد الحليم حافظ لإخفائه أمر الزواج بسبب المعجبات، وقالت له: "إن معجبيها أكثر من معجباته".

وأكد عصام عبد الصمد، أن قصة الحب بين عبد الحليم حافظ وسعاد حسنى كانت قوية للغاية، لافتا إلى أن عبد الحليم كان صعبا، وسعاد كانت بسيطة للغاية.

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