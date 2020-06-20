» موعد ظهور برنامج مرتضى منصور

20 يونيو 2020 - 10:08 ص

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك موعد انطلاق برنامجه الذي سيقوم بتقديمه على قناة ناديه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال "منصور" خلال تصريحاته لقناة الزمالك: يوم 4 يوليو المقبل أول يوم للبرنامج الخاص بي على قناة نادى الزمالك، وبشكر إعلام المصريين، وأكد مازحًا ربنا يستر والقناة متقفلش.

وكشف مرتضى منصور عن مفاجأة أخرى بشأن ظهوره الإعلامي حيث أكد أنه سيظهر كل أربعاء في برنامج الإعلامي وائل الإبراشي على القناة الأولى المصرية.