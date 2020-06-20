حادث مروع بالسعودية.. مصرع 9 أشخاص 5 منهم من عائلة واحدة

20 يونيو 2020 - 10:06 ص

شهدت السعودية واقعة مروعة، حيث لقي 9 أشخاص مصرعهم في حادث مروري مروع وقع على تقاطع طريق زراعي يربط محافظة الحائط بقرية الشويمس السعودية الواقعة على بعد 250 كلم جنوب حائل.





ووقع حادث التصادم أول أمس الخميس بين مركبتين الأولى من نوع داتسون تقل عائلة سعودية مكونة من خمسة أشخاص رجل وزوجته وأبنائهما والأخرى داتسون تقل أربعة عمال من الجنسية الباكستانية، ما نتج عنه اشتعال النار بالسيارتين، ليلقى جميع الأشخاص من الطرفين مصرعهم بنفس الحادث.









وباشرت شعبة مرور محافظة الحائل والدفاع المدني وفرقة من الهلال الأحمر بالحليفة التحقيق بالحادث، وتم نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة الموتى بمستشفى محافظة الحائل.









وذكرت مصادر أنه لم يتبق من هذه العائلة المنكوبة سوى ابن يبلغ من العمر 17 عاما، لم يكن مع أهله لحظة وقوع الحادث، لأنه ظل بمنزلهم بمدينة حائل، حيث يعمل والده في الشرطة.







