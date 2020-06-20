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صور نادرة للملك سلمان وهو يمسك بأول كاميرا منذ 60 عاما

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صور نادرة للملك سلمان وهو يمسك بأول كاميرا منذ 60 عاما
صور نادرة للملك سلمان وهو يمسك بأول كاميرا منذ 60 عاما

عبد القادر وحيد

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الملك سلمان

أخبار السعودية

صور نادرة

أول كاميرا

60 عاما

انتشرت صورة نادرة للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قبل 60 عاما، ما دفع بعض المغردين للتحقق من أن الصورة منسوبة بالفعل للملك سلمان، حيث تساءل احدهم : " صور الملك سلمان في هذا العمر كانت مختلفة تماماً.. هذا ممكن يكون الأمير سلطان بن سلمان.. أحد يأيدني؟ وإلا انا عيوني فيها شيء".

وجاء رد حساب تاريخ آل سعود على سؤاله : "الله يحفظك الصورة لسيدي الملك سلمان حفظه الله ورعاه وهو في سن الـ20 من عمره وبجانبه المصور النعماني وتم التقاطها عام 1374هـ/1955م " .

كما علق أحد المغردين :" صور نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز و هو ممسك بأول كاميرا يقتنيها منذ 60 عاما للمصور اللبناني صفوح النعماني".


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