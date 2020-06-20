هتعمل كدة هتفضل طول عمرك وشك في الأرض

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النهار

كورونا

محمود سعد



تحدث الإعلامي محمود سعد، عن الفيديو المتداول لهروب أبناء وابتعادهم عن والدتهم المصابة بكورونا لمدة 10 أيام، قائلًا: "القصة دي مرة علقم".

وأضاف خلال تقديمه برنامجه "باب الخلق" المُذاع على فضائية "آخر النهار"، قائلا: "أنا صعبان علي الأولاد مش الست لأنهم هيفضلوا ندمانين طول عمرهم وهيفضل وشهم في الأرض أمام أبنائهم وجيرانهم إلى يوم القيامة".

وتابع: "أحيانًا الواحد بيعمل حاجة وحشة تفضل ساكنة في قلبك وجسمك تحسسك إنك مش إنسان أصلًا، معقبا: "هتعمل كدة هتفضل ندمان ووشك في الأرض طول عمرك".

وكان الإعلامي هشام إبراهيم مقدم برنامج "أصل الحكاية " على قناة "المحور" نشر فيديو لسيدة تصارع الموت بعد أن تخلى عنها أبناؤها وتركوها بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

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