هتعمل كدة هتفضل طول عمرك وشك في الأرض

20 يونيو 2020 - 10:01 ص









تحدث الإعلامي محمود سعد، عن الفيديو المتداول لهروب أبناء وابتعادهم عن والدتهم المصابة بكورونا لمدة 10 أيام، قائلًا: "القصة دي مرة علقم".







وأضاف خلال تقديمه برنامجه "باب الخلق" المُذاع على فضائية "آخر النهار"، قائلا: "أنا صعبان علي الأولاد مش الست لأنهم هيفضلوا ندمانين طول عمرهم وهيفضل وشهم في الأرض أمام أبنائهم وجيرانهم إلى يوم القيامة".





وتابع: "أحيانًا الواحد بيعمل حاجة وحشة تفضل ساكنة في قلبك وجسمك تحسسك إنك مش إنسان أصلًا، معقبا: "هتعمل كدة هتفضل ندمان ووشك في الأرض طول عمرك".







وكان الإعلامي هشام إبراهيم مقدم برنامج "أصل الحكاية " على قناة "المحور" نشر فيديو لسيدة تصارع الموت بعد أن تخلى عنها أبناؤها وتركوها بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

