» السعودية.. شاب يقيم حفل زواجه على إنستجرام بسبب كورونا

أقام شاب سعودي، مساء أمس الجمعة، حفل زواج فريدا عبر "إنستجرام"، امتثالا للإجراءات الاحترازية والوقائية في المملكة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردته صحيفة سبق اليوم السبت.
وكان الشاب عبد الرحمن عبد الوهاب، المقيم في مكة المكرمة، قد وجه دعوة لأصدقائه وأقاربه وزملائه، لحضور زواجه مساء أمس عن طريق "إنستجرام"، حيث بدأ الزواج باستقبال جميع المهنئين بهذه المناسبة عبر البث المباشر لأكثر من ساعتين من داخل شقة العريس، إذ تجاوز الحضور أكثر من 200 شخص بمن فيهم أهله وأهل العروس.
وقال العريس عبدالرحمن، في اتصال هاتفي مع موقع "سبق" المحلي، إن زواجه كان مقررا في هذه الأيام قبل انتشار الفيروس، وبعد أن اتفق مع أهل العروس على إقامة الزواج عن بعد في ظل أزمة كورونا، قرر مشاركة المدعوين لموعد زواجه المسبق، عبر البث المباشر، ليشاركوه الفرحة عن بعد، امتثالا للتعليمات الرامية إلى سلامة الجميع من الفيروس.
وأشار إلى أنه أقام زواجه دون حضور أي شخص حتى من أفراد عائلته وأهل العروس، الذين اقتصر حضورهم مثل غيرهم عن طريق البث المباشر، موضحا أنه انتقل عقب ذلك إلى منزل أهل العروس بحسب الاتفاق بينهما، تمهيدا للانتقال إلى منزلهما بمدينة ثول.
وقال عبدالرحمن: ”اكتملت فرحتي هذا المساء بزواجي الاستثنائي وبمشاركة الأصدقاء والأحبة والأهل عن بعد“، داعيا أقرانه الشباب إلى عدم المبالغة في التكاليف والاستفادة من الزواجات المختصرة.