» السعودية.. شاب يقيم حفل زواجه على إنستجرام بسبب كورونا

أقام شاب سعودي، مساء أمس الجمعة، حفل زواج فريدا عبر "إنستجرام"، امتثالا للإجراءات الاحترازية والوقائية في المملكة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردته صحيفة سبق اليوم السبت.

أقام شاب سعودي، مساء أمس الجمعة، حفل زواج فريدا عبر "إنستجرام"، امتثالا للإجراءات الاحترازية والوقائية في المملكة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردته صحيفة سبق اليوم السبت.

وكان الشاب عبد الرحمن عبد الوهاب، المقيم في مكة المكرمة، قد وجه دعوة لأصدقائه وأقاربه وزملائه، لحضور زواجه مساء أمس عن طريق "إنستجرام"، حيث بدأ الزواج باستقبال جميع المهنئين بهذه المناسبة عبر البث المباشر لأكثر من ساعتين من داخل شقة العريس، إذ تجاوز الحضور أكثر من 200 شخص بمن فيهم أهله وأهل العروس.

وكان الشاب عبد الرحمن عبد الوهاب، المقيم في مكة المكرمة، قد وجه دعوة لأصدقائه وأقاربه وزملائه، لحضور زواجه مساء أمس عن طريق "إنستجرام"، حيث بدأ الزواج باستقبال جميع المهنئين بهذه المناسبة عبر البث المباشر لأكثر من ساعتين من داخل شقة العريس، إذ تجاوز الحضور أكثر من 200 شخص بمن فيهم أهله وأهل العروس.