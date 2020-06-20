  • السبت 20 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر10:23 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ساويرس غاضبا :أنت ر اجل كذاب

ساويرس غاضبا :أنت ر اجل كذاب

محمد رمضان واحمد زكي و هيثم زكي

وصية أحمد زكي تعصف بأحلام محمد رمضان

أسرة "العندليب" تنتقد إعلان ملابس داخلية على أحد أغانيه

"قلت له مقدرش أعمل كدة" طلب العندليب الذي رفضه مفيد فوزي

خطيب جامع الأميرة الجوهرة بنت سعود: احذروا من فيروسات سلمان العودة

خطيب جامع الأميرة الجوهرة بنت سعود: احذروا من فيروسات سلمان العودة

طبيب سعاد حسني يفجر هذه المفاجأة

طبيب سعاد حسني يفجر هذه المفاجأة

تركي الحمد : جدي هرب من نجد لهذا السبب

تركي الحمد: جدي هرب من نجد لهذا السبب

عزمي مجاهد

عزمي مجاهد: دي حاجات جديدة متعرفوهاش

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ضاحي خلفان

ضاحي خلفان: هذا ما أخبرني به والدي على فراش الموت عن حكام الإمارات

وزيرة الصحة

وزيرة الصحة تفجر مفاجأة مفرحة عن فيروس كورونا

السعودية.. شاب يقيم حفل زواجه على إنستجرام بسبب كورونا

عرب وعالم

مليون صلاة على النبي مهر زواج طبيبة أردنية
مليون صلاة على النبي مهر زواج طبيبة أردنية

متابعات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

إيمان العاصي تكشف تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا

#

السعودية.. توجيه رسمي بشأن خطبة الجمعة بسبب كورونا

#

السعودية تستأنف توسعة الحرم المكي بعد توقف بسبب كورونا

#

بسبب "كورونا".. الزواج الافتراضي يثير ضجة في السعودية

السعودية

شاب

أخبار السعودية

زواج

سعودى

      
أقام شاب سعودي، مساء أمس الجمعة، حفل زواج فريدا عبر "إنستجرام"، امتثالا للإجراءات الاحترازية والوقائية في المملكة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردته صحيفة سبق اليوم السبت.

وكان الشاب عبد الرحمن عبد الوهاب، المقيم في مكة المكرمة، قد وجه دعوة لأصدقائه وأقاربه وزملائه، لحضور زواجه مساء أمس عن طريق "إنستجرام"، حيث بدأ الزواج باستقبال جميع المهنئين بهذه المناسبة عبر البث المباشر لأكثر من ساعتين من داخل شقة العريس، إذ تجاوز الحضور أكثر من 200 شخص بمن فيهم أهله وأهل العروس.

وقال العريس عبدالرحمن، في اتصال هاتفي مع موقع "سبق" المحلي، إن زواجه كان مقررا في هذه الأيام قبل انتشار الفيروس، وبعد أن اتفق مع أهل العروس على إقامة الزواج عن بعد في ظل أزمة كورونا، قرر مشاركة المدعوين لموعد زواجه المسبق، عبر البث المباشر، ليشاركوه الفرحة عن بعد، امتثالا للتعليمات الرامية إلى سلامة الجميع من الفيروس.

وأشار إلى أنه أقام زواجه دون حضور أي شخص حتى من أفراد عائلته وأهل العروس، الذين اقتصر حضورهم مثل غيرهم عن طريق البث المباشر، موضحا أنه انتقل عقب ذلك إلى منزل أهل العروس بحسب الاتفاق بينهما، تمهيدا للانتقال إلى منزلهما بمدينة ثول.

وقال عبدالرحمن: ”اكتملت فرحتي هذا المساء بزواجي الاستثنائي وبمشاركة الأصدقاء والأحبة والأهل عن بعد“، داعيا أقرانه الشباب إلى عدم المبالغة في التكاليف والاستفادة من الزواجات المختصرة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ماذا عندنا بعد فشل الحوار؟

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» موعد ظهور برنامج مرتضى منصور
» السعودية.. شاب يقيم حفل زواجه على إنستجرام بسبب كورونا
» صور نادرة للملك سلمان وهو يمسك بأول كاميرا منذ 60 عاما
» رجم رجل حتى الموت بعد ما فعله مع زوجته
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» فايلر يغضب جماهير الأهلي بقرار جديد
» بالأسماء .. المقاولون يطلب من الأهلي 6 لاعبين مقابل "طاهر"
» إعلامي شهير ينفي خبر وفاته في حادث ثم يموت بعدها بنفس الطريقة
» الكشف عن هوية الشخص الذي نقل فيروس كورونا لـ رجاء الجداوي
» فنانة شهيرة: سمعت كلامكم وهونت من الكوررنا .. وآدي النتيجة
» متحدث "الصحة" يكشف حقيقة وقف عقار "الكلوروكين"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية