وصية أحمد زكي تعصف بأحلام محمد رمضان

متابعات- أمينة عبد العال
أثارت الأنباء التي ترددت عن قيام الفنان محمد رمضان بتجسيد شخصية الراحل أحمد زكي ضجة على مواقع التواصل وفي الوسط الفني.
وفي محاولة لتهدئة الأوضاع وكشف الحقيقة كشف المخرج كريم إسماعيل، الصديق المقرب للفنان الراحل هيثم زكي عن وصية الفنان أحمد زكي ونجله هيثم بعدم تجسيد السيرة الذاتية له في أي عمل درامي، لافتا إلي أن هيثم لم يكن ليقدم الجزء الثاني من "كابوريا" إلا بعد تأكده أن العمل لا يتناول حياة والده.
جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان أكد أنه سيقدم السيرة الذاتية للفنان الراحل أحمد زكي في قصة من تأليف الكاتب بشير الديك في رمضان 2021 .
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