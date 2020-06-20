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وصية أحمد زكي تعصف بأحلام محمد رمضان

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محمد رمضان واحمد زكي و هيثم زكي
محمد رمضان واحمد زكي و هيثم زكي

متابعات- أمينة عبد العال

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محمد رمضان

أحمد زكي

هيثم زكي

أثارت الأنباء التي ترددت عن قيام الفنان محمد رمضان بتجسيد شخصية الراحل أحمد زكي ضجة على مواقع التواصل وفي الوسط الفني.

وفي محاولة لتهدئة الأوضاع وكشف الحقيقة كشف المخرج كريم إسماعيل، الصديق المقرب للفنان الراحل هيثم زكي عن وصية الفنان أحمد زكي ونجله هيثم بعدم تجسيد السيرة الذاتية له في أي عمل درامي، لافتا إلي أن هيثم لم يكن ليقدم الجزء الثاني من "كابوريا" إلا بعد تأكده أن العمل لا يتناول حياة والده.

وأضاف كريم أن حق الصديق لصديقه جعلته يتحدث قائلا: "قبل أي شىء أدعو بالرحمة لصديقي الراحل هيثم زكي ووالده النجم الكبير أحمد زكي، وأريد من الجميع الدعاء لهم بالمغفرة، منذ الإعلان عن فكرة تقديم السيرة الذاتية لأحمد زكي وقصة حياته وأنا في حيرة شديدة ما بين الكشف عن الحقيقة أو السكوت عنها ولكن حق الصديق لصديقه يقتضي عدم السكوت والكشف عن أن هيثم كان رافضا تماما فكرة تقديم السيرة الذاتية أو أي شيء يخص والده الراحل بل إن الجميع كان يعلم تمام العلم أن هيثم ووالده كانا لا يحبان أن يتم الكشف عن أسرار حياتهما الخاصة للرأي العام".

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان أكد  أنه سيقدم السيرة الذاتية للفنان الراحل أحمد زكي في قصة من تأليف الكاتب بشير الديك في رمضان 2021 .


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