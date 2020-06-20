"قلت له مقدرش أعمل كدة" طلب العندليب الذي رفضه مفيد فوزي

20 يونيو 2020 - 09:46 ص

روي الإعلامي مفيد فوزي، كواليس تنشر لأول مرة من الجانب الشخصي للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، قائلا: "كان يستعد لآخرته و أعد مقبرته واختيار الرمال الموجودة بها والباب الخاص".







وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، مع الإعلامي حمدي رزق، أن عبد الحليم كان يستشعر قرب الرحيل ويجرى زيارات عديدة لقبره.







وتابع فوزي أن عبد الحليم حافظ كان يقول جملة تنزل على الأذن كالصاعقة وهي، تفتكر السنة القادمة هيكون عندي عيد ميلاد، معقبا: حليم طلب مني أزور معاه قبره خلال تجهيزه ورفضت وقلت له مقدرش أعمل كدة".

