» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم السبت، عدد من المواجهات بمختلف الدوريات الأوروبية، بعد أن عادت الحياة تدريجيا بعد توقفها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
الدوري الإنجليزي
واتفورد X ليستر سيتي - 01:30 مساءً - بي إن سبورتس 2.
برايتون X آرسنال - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 2.
وست هام يونايتد X وولفرهامبتون - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 2.
بورنموث X كريستال بالاس - 30 مساءً - بي إن سبورتس 11.
الدوري الالماني
بايرن ميونيخX فرايبورج - 03:30 مساءً - بي إن سبورتس 1.
لايبزيج X بوروسيا دورتموند - 03:30 مساءً بي إن سبورتس 5.
الدوري الإسباني
إسبانيول X ليفانتي 02:00 مساءً بي إن سبورتس 3.
أتلتيك بيلباوX ريال بيتيس 05:00 مساءً بي إن سبورتس 3.
خيتافيX إيبار - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 3.
أتلتيكو مدريد X بلد الوليد - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.
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