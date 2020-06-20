تركي الحمد : جدي هرب من نجد لهذا السبب

20 يونيو 2020 - 09:39 ص

قال الكاتب السعودي تركي الحمد إن جده هرب من نجد بحصا عن لقمة العيش.

وأضاف على حسابه في تويتر :" وأنا جدي هرب من نجد بحثا عن لقمة عيش، وعاد أبي الى السعودية وقد توفرت لقمة العيش.. فعلا، الأيام دول، ومن سره زمن، ساءته الزمان..وهذا درس لكل الأزمان، فلا تغتر بماض الزمان، ولا بأتي العيش قبل الأوان.

جاء هذا في رده على أحد متابعيه الذي كتب قائلا : "جدي هرب إلى لبنان، وأنا هربت من لبنان.. قال زمن الهزائم ولى.

وتفاعل متابعو الحمد مع تدوينته، حيث كتب أحدهم :" أسباب الهجرة في خليجنا معروفة لدى الأجداد وهي طلب الرزق.. ولكن لفت نظري رحلة عميد أسرة القناعي في الكويت إلى الهند وكان سبب تلك الهجرة الهروب من تولي وظيفة مدير الجمارك في حكومة الشيخ مبارك الصباح الأول قبل 90 سنة".

وعلق حساب المغرد السعودي: " جدك وين هرب..أجدادنا ولا أحد هرب أو طلع من أرضه من أيام الفقر إلى يومنا هذا نحن الأحفاد".