عزمي مجاهد: دي حاجات جديدة متعرفوهاش

20 يونيو 2020 - 09:33 ص

وصف الإعلامي عزمي مجاهد، جماعة الإخوان المسلمين بـ"القطيع الواحد"، معقبا: "كلهم قطيع واحد على مستوى العالم، كلهم كذابين وغشاشين وملهومش كلمة ولا مبدأ ولا ملة".







وأضاف "مجاهد" خلال لقائه ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على قناة الحدث اليوم، مع الإعلامي محمد موسى، قائلا: "الإخوان انكشفوا حول العالم ومش هتقوم لهم قومة تاني والإخواني كل ما يشغله هو كيف يحصل على الأموال والطعام الكثير، معقبا: "دي حاجات جديدة محدش يعرفها عن الإخوان، دول مصلحجية".







وتابع: "أن الخلافات التي تحدث بين مذيعي قناة مكلمين والشرق بين محمد ناصر ومعتز مطر وأيمن نور وهشام عبدالله وكل الأبواق الإخوانية تدل على إن كل منهم يبحث عن مصالحه الشخصية فقط".

