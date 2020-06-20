  • السبت 20 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر10:20 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد رمضان واحمد زكي و هيثم زكي

وصية أحمد زكي تعصف بأحلام محمد رمضان

أسرة "العندليب" تنتقد إعلان ملابس داخلية على أحد أغانيه

"قلت له مقدرش أعمل كدة" طلب العندليب الذي رفضه مفيد فوزي

خطيب جامع الأميرة الجوهرة بنت سعود: احذروا من فيروسات سلمان العودة

خطيب جامع الأميرة الجوهرة بنت سعود: احذروا من فيروسات سلمان العودة

طبيب سعاد حسني يفجر هذه المفاجأة

طبيب سعاد حسني يفجر هذه المفاجأة

تركي الحمد : جدي هرب من نجد لهذا السبب

تركي الحمد : جدي هرب من نجد لهذا السبب

عزمي مجاهد

عزمي مجاهد: دي حاجات جديدة متعرفوهاش

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ضاحي خلفان

ضاحي خلفان: هذا ما أخبرني به والدي على فراش الموت عن حكام الإمارات

وزيرة الصحة

وزيرة الصحة تفجر مفاجأة مفرحة عن فيروس كورونا

سامح شكري

تعرف على ما سيحدث لإثيوبيا بعد لجوء مصر لمجلس الأمن

فنانة شهيرة: سمعت كلامكم وهونت من الكوررنا .. وآدي النتيجة

الصفحة الأخيرة

فنانة
فنانة

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بطلاقها من زوجها الفنان

#

فنانة شهيرة تصدم الجميع: "مفيش تمثيل من غير علاقات حميمية"

#

فنانة شهيرة تعلن عن حملها بعد براءتها من قضية "مخلة بالشرف"

#

فنانة شهيرة تشعل الجدل بصورة بـ"البكيني" من الحجر الصحي

فنانة شهيرة

كشفت فنانة شهيرة عن تدهور صحتها بعد وصول فيروس كورونا إلى رئتيها.

وقالت المطربة رحمة في تدوينة عبر صفحتها: آخر التطورات .. أنا ثعبانه جدا جدا يا جماعه و شكلي هاسبقكم و الحمد لله رب العالمين و والدتي ربنا يتولها و جميعا آمين شفتوا التآخير عامل فيه إيه .. والناس اللي ألف بعد الشر عنك لا يا شيخه ماتتوهميش و الكلام اللي وداني في داهيه ده إن التعب زايد عليه جدا و خصوصا في صدري الرئتين و ضربات قلبي و نفسي رحت أنهرده لدكتور الصدر لأني تعبانه جدا و لله الحمد كله.

وأضافت: تعبانه جدا جدا جدا (( قالي الفيروس نزل علي الرئتين )) و لله الحمد كله علي كل حال و علي اي حال .. كاتبلي على كورتيزون و أدويه للقلب لأن ضربات قلبي زايده جدا و صوتها عالي .. غير محتمله بجد ربنا مايوريش حد أبدا يا رب
الحمد لله رب العالمين علي كل حال و علي اي حال.

وأردفت: من فضلكم أي حد يتعب مايقولش ده دور برد ومش معقول يجيلي و أنا حابس نفسي في البيت .. لا حضرتك جالنا و أحنا محبوسين في البيت
زياره من أحد الأقارب في العيد (( عدي البيت كله )) و علي فكره لحد دلوقتي هوه مش تعبان هوه نقل فقط سبحان الله العلي العظيم .. أتمني للجميع إنكم تحذروا و يا رب ماحدش يشوفها أبدا و الناس كلها يا رب و أن يرفع عنا و عن البشريه كلها هذه المصيبه

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ماذا عندنا بعد فشل الحوار؟

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» السعودية.. شاب يقيم حفل زواجه على إنستجرام بسبب كورونا
» صور نادرة للملك سلمان وهو يمسك بأول كاميرا منذ 60 عاما
» رجم رجل حتى الموت بعد ما فعله مع زوجته
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» فايلر يغضب جماهير الأهلي بقرار جديد
» بالأسماء .. المقاولون يطلب من الأهلي 6 لاعبين مقابل "طاهر"
» إعلامي شهير ينفي خبر وفاته في حادث ثم يموت بعدها بنفس الطريقة
» الكشف عن هوية الشخص الذي نقل فيروس كورونا لـ رجاء الجداوي
» فنانة شهيرة: سمعت كلامكم وهونت من الكوررنا .. وآدي النتيجة
» متحدث "الصحة" يكشف حقيقة وقف عقار "الكلوروكين"
» ترامب ينتقد تحذيرات فاوتشي بسبب كرة القدم الأمريكية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية