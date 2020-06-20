  • السبت 20 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر02:38 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة

وزيرة الصحة: فيروس كورونا شراسته انخفضت في مصر

سامح شكري

تعليق ناري لـ"شكري" على تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي

صور أكياس دم

أستاذ مناعة يكشف: هذه الفصيلة أقل عرضة بـ كورونا

سد النهضة

مصر تحيل أزمة سد النهضة الإثيوبي إلى مجلس الأمن

كورونا في ايطاليا

تحذير عاجل من "الصحة العالمية" بشأن فيروس كورونا

الثانوية العامة

خطة للإخلاء مقار الثانوية العامة حال هذا الأمر

كورونا

طبيب أورام يكشف: ثلث الوفيات بكورونا كان يمكن انقاذه

الكابتن بريت كروزير

إقالة قبطان حاملة الطائرات الأمريكية الذي حذر من تفشي كورونا

العميد محمد سمير، المتحدث السابق للقوات المسلحة

الموت يفجع المتحدث العسكرى السابق

وزيرة الصحة

"الصحة" تسجل 1774 إصابة بكورونا.. و79 حالة وفاة

بالفيديو..

تعليق ناري لـ"شكري" على تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي

آخر الأخبار

سامح شكري
سامح شكري

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

السعودية تتوعد إيران

#

"شكري" يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي

#

مصر تناقش مع روسيا تطورات الأوضاع في المنطقة

#

على صفقة القرن.. المغرب: نقدر جهود واشنطن

علق سامح شكري وزير الخارجية، على تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي، وعن لهجته العدائية قائلا: «لهجة مؤسفة في التفاوض على الرغم  من أن مصر لم تلوح إلا بالحلول السياسية والحلول الوسطى».
وأضاف «شكري» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة «mbc مصر»، أن  لهجة وزير الخارجية الإثيوبي عدائية وهو شيء مؤسف، ولكن هذا لن يجعلنا نتخلى عن سياستنا في التفاوض والوصول لحلول سلمية، منوها أن مصر ستتقدم بطلب ضد إثيوبيا في مجلس الأمن وذلك بعد أن وصلت جميع المفاوضات إلى طرق مسدودة وتعنت الجانب الإثيوبي في ظل عدم التوافق على آليات ملء سد النهضة الذي سيؤثر بالسلب على حصة مصر المائية.
وقدم وزير الخارجية التحية والشكر لدولة السودان للمجهودات والمساعي التي بذلتها بشأن سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن هناك دعوة للأطراف لمواصلة التفاوض حتى التوصل إلي اتفاق وعدم اتخاذ أي قرارات أحادية لتكون عقبة لهذا الاتفاق وهذه لعودة لكافة الأطراف.
وأوضح «شكري» أن مصر لا تسعى إلى أي تصعيد أو توتر وإنما تسعى إلي حلول تخدم مصالح الدول الثلاث، ولابد على مصر والسودان وإثيوبيا العمل بشكل تعاوني تستفيد منه شعوب الدول الثلاث.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ماذا عندنا بعد فشل الحوار؟

فراج إسماعيل

(طموحي وذاتي)..وسيمفونية الخداع العام.

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» متحدث "الصحة" يكشف حقيقة وقف عقار "الكلوروكين"
» ترامب ينتقد تحذيرات فاوتشي بسبب كرة القدم الأمريكية
» سر اختفاء خاصيتي «online» و«typing» من «واتسآب»
» هل يسبب سمك السلمون الإصابة بكورونا؟.. باحث يجيب
» سر رفض عبد الحليم حافظ إعلان زواجه من سعاد حسني
» متحدث "الصحة": معظم وفيات كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة
» المجر تواجه خطر تفشي موجة ثانية من فيروس كورونا‎
» درجات الحرارة.. طقس ربيعي معتدل على هذه المناطق غدا
» قفزة كبيرة في أسعار الذهب مساء اليوم.. تعرف عليها
» أكثر من 15 ألف مصاب تحولت نتائج تحاليلهم إلى سلبية
» فضيحة مدوية لمقيم بالسعودية حدثت بعد استدراج فتيات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية