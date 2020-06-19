» ترامب ينتقد تحذيرات فاوتشي بسبب كرة القدم الأمريكية

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المصريون ووكالات

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انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،اليوم الجمعة، تحذيرات كبير خبراء الإدارة الأمريكية المعنيين بالأمراض المعدية أنتوني فاوتشي من استئناف دوري كرة القدم الأمريكية بسبب تفشي جائحة كورونا ، مؤكدا أن القائمين على اللعبة يخططون لعودة آمنة للنشاط.
وكتب ترامب ، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "توني فاوتشي لا علاقة له بدوري كرة القدم الوطني الأمريكي"، مضيفا: "إنهم يخططون لعودة آمنة جدا وخاضعة للسيطرة".
وكان فاوتشي، الذي يشغل منصب مدير المعهد الوطتي للأمراض المعدية، قد حّذر -في تصريحات إعلامية هذا الأسبوع- من عدم إمكانية إقامة منافسات دوري كرة القدم الأمريكية هذا الخريف.
وقال: "إن لم يكن اللاعبون في فقاعة بشكل أساسي، ويُعزلوا عن المجتمع ويُختبروا كل يوم تقريبا، سيكون من الصعب جدا رؤية مدى القدرة على لعب كرة القدم هذا الخريف"، حسب مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.

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