» ترامب ينتقد تحذيرات فاوتشي بسبب كرة القدم الأمريكية

19 يونيو 2020 - 11:50 م

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،اليوم الجمعة، تحذيرات كبير خبراء الإدارة الأمريكية المعنيين بالأمراض المعدية أنتوني فاوتشي من استئناف دوري كرة القدم الأمريكية بسبب تفشي جائحة كورونا ، مؤكدا أن القائمين على اللعبة يخططون لعودة آمنة للنشاط.



وكتب ترامب ، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "توني فاوتشي لا علاقة له بدوري كرة القدم الوطني الأمريكي"، مضيفا: "إنهم يخططون لعودة آمنة جدا وخاضعة للسيطرة".



وكان فاوتشي، الذي يشغل منصب مدير المعهد الوطتي للأمراض المعدية، قد حّذر -في تصريحات إعلامية هذا الأسبوع- من عدم إمكانية إقامة منافسات دوري كرة القدم الأمريكية هذا الخريف.

