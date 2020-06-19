خطة للإخلاء مقار الثانوية العامة حال هذا الأمر

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تراجع الاستعدادات الطبية لامتحانات الثانوية العامة مع مديري مديريات الصحة والتعليم بالمحافظات.
وأوضح «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي أم سي» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة dmc أن تم توفير سيارات الإسعاف أمام مقار اللجان وسلسلة زيارات لوزيري التعليم والصحة للجان امتحانات الثانوية العامة.
وأشار متحدث وزارة الصحة والسكان إلى أن هناك خطة تم وضعها للإخلاء المقرر في حالة حدوث أي طارئ بامتحانات الثانوية العامة.