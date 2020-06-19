خطة للإخلاء مقار الثانوية العامة حال هذا الأمر

19 يونيو 2020 - 10:30 م

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تراجع الاستعدادات الطبية لامتحانات الثانوية العامة مع مديري مديريات الصحة والتعليم بالمحافظات.

