» متحدث "الصحة": معظم وفيات كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة

19 يونيو 2020 - 10:20 م

أكد د. خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الزيادة اليومية في إصابات فيروس كورونا ليست مؤشرا ولكن نعتمد على المعدلات الأسبوعية لإصابات كورونا.



وأوضح مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة قناة dmc - أن معدل الزيادة الأسبوعية لإصابات كورونا لايزال فى المعدلات الأمنة، مشيرا إلى أن 95% من وفيات كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة .



وأشار المتحدث الرسمي بامس وزارة الصحة، إلى أن البروتوكول العلاجي لمصابي كورونا أثبت فاعليته وكفاءته بشكل كبير، موضحا أن ماتم تداوله عن توقف استخدام عقار الكلوروكين ضمن البروتوكول العلاجي غير صحيح.

